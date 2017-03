Are these really the BEST cereals EVER??!!

Uproxx.com ranked the best cereals of all time. They claim the top three are Cinnamon Toast Crunch, Fruity Pebbles, and Reese’s Puffs.

Here’s their Top 10…

10) Cap’n Crunch

9) Trix

8) Lucky Charms

7) Froot Loops

6) Honey Nut Cheerios/Honey Ohs/Raisin Bran

5) Waffle Crisp

4) Cookie Crisp

3) Reese’s Puffs

2) Fruity Pebbles

1) Cinnamon Toast Crunch

